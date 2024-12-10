Дуарте — о критике болельщиков: «Я сумел изменить ситуацию»

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился комментарием о критике в свой адрес со стороны болельщиков.

Футболист признался, что не любит читать комментарии, но что-то все равно до него доходит, и все, что он мог сделать в ответ, еще усерднее работать на тренировках.

— Мне нужно было время, чтобы адаптироваться в новой стране и команде. Слава богу, что мне это удалось достаточно быстро. Я сумел изменить ситуацию, — приводит слова Дуарте «Чемпионат».

Напомним, Дуарте стал игроком «Спартака» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне защитник сыграл в десяти матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.