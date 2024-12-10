Агент подтвердил, что испанский клуб интересуется Тикнизяном

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о возможном переходе своего клиента в «Севилью».

Ранее появилась информация, что испанский клуб планирует подписать 25-летнего футболиста в январе.

— Интерес «Севильи» к Тикнизяну сохраняется. Как только будет какая-то конкретика, «Локомотив» объявит, — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Тикнизян провел 16 игр, в которых смог забить два мяча и сделать одну голевую передачу.

Стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет шесть с половиной миллионов евро.