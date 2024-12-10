Садулаев прокомментировал информацию о переходе в «Зенит»

Атакующий полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Зенита».

«Узнал про это из интернета. Я сейчас полностью сосредоточен на игре за свою команду», - цитирует Садулаева «Матч ТВ».

В сезоне 2024/2025 Лечи Садулаев провёл 20 официальных матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что «Ахмат» ушёл на зимние каникулы на 15-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть в зоне прямого вылета.