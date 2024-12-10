Португальский агент: Многие клубы Европы обратили внимание на Батракова

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в европейский клуб.

Агент заявил, что многие в Европе следят за игрой 19-летнего Батраков, но ему не стоит уходить зимой, лучше поиграть в России хотя бы до конца сезона.

«По мне, он бы мог играть в стартовом составе какого‑либо клуба из топ‑5 чемпионатов. Не во всех клубах, но ему бы это было по силам», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 встречах с учетом всех турниров, 11 раз поразил сетку ворот соперников и оформил восемь ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова составляет пять миллионов евро.