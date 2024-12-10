Тикнизян — приоритетная трансферная цель «Севильи»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в испанской «Севилье». Об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, «Севилья» считает 25-летнего игрока сборной Армении своей приоритетной целью на левый фланг обороны. Уточняется, что наставнику севильцев нужен защитник, активно подключающийся к атаке.

Источник сообщает, что Тикнизян должен стать заменой Валентину Барко, который вернется в «Брайтон».

Действующий контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.

Тикнизян сообщил, что «Севилья» продолжает за ним следить