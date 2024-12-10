Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги летне-зимней части чемпионата России.

- «Зенит» двумя домашними матчами просто смазал концовку года в своём исполнении. Такое ощущение, что дополнительной мотивации у игроков питерского клуба нет. Кончено, с таким «Зенитом» можно будет конкурировать. Не знаю, как он проведёт зимний перерыв. Обычно раньше зенитовцы прибавляли весной, но в прошлом сезоне они позволили соперникам претендовать на золото до последнего тура. Теперь так могут и не проскочить.

«Динамо», такое ощущение, после упущенного чемпионства пытается найти самого себя. Победы у команды чередуются с поражениями. Вроде динамовцы остаются в обойме – до первого места четыре очка. Посмотрим, тем интересней. «Локомотив», забуксовавший в конце, тоже в группе лидеров, сбрасывать его со счетов нельзя.

Отдельная история – «Спартак. В последних турах он показывал чемпионскую игру, для него зимняя пауза не к месту. Команда закончила календарный год на кураже. Посмотрите, как спартаковцы праздновали голы, – это показательно. В команде прекрасная атмосфера, крупные победы легко давались. Помните, как про Угальде говорили, кого вообще «Спартак» купил за такие деньги, когда он долго не мог забить? А теперь он хорошо двигается, открывается, много голов на его счету. И Барко стал забивать не только с пенальти, хорошо ведёт игру. Маркиньос здорово смотрится на фланге. Это та тройка, которая делала игру «Спартака» в ноябре и в начале декабря.

Когда мы беседовали после нескольких первых туров, я сказал, что выделяется первая шестёрка таблицы. И сейчас так же. Единственное, от других немножко отстаёт ЦСКА. Там произошла летом смена тренера, но не всё получается. Две команды – «Рубин», «Ростов» – идут в середине таблицы, на несколько очков опережая тех, кто ниже, и на несколько очков отставая от тех, кто выше. «Ростов» долгий период вообще не мог выиграть, но в конце за счёт победной серии подтянулся к первой шестёрке.

«Ахмат» и «Оренбург» почти с самого начала шли в зоне вылета. Грозненская команда улучшила своё положение, выиграв в последнем декабрьском туре, теперь весной она может реально включиться в гонку за выживание и спастись. Остальные шесть команд отнимали очки друг у друга и сменяли друг друга. Кто-то поднимался, кто-то опускался в пределах ограниченного участка таблицы.

- Может, пауза, наоборот, на пользу «Спартаку»? Вдруг он стал бы дальше терять очки? Все же серии когда-то заканчиваются.

- «Спартак» набрал хорошую форму. А у «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» наступил спад. Как раз им перерыв выгоден, чтобы этот спад не затягивался. У «Спартака» – наоборот. Почему «Краснодар» часто теряет очки после международных пауз? Лидеры команды уезжают в свои сборные, возвращаются оттуда в разном состоянии, остальные тренируются без них, и прерывается обычный недельный цикл подготовки. А «Спартаку» ничего не мешало продолжить свою победную серию. Понятно, что если бы случилась одна осечка, другая – тогда да, лучше давайте паузу.

Какие сейчас напутственные слова дали в «Спартаке» футболистам? Наверняка это пожелание всем хорошо отдохнуть, набраться сил во время отпуска, потом плодотворно провести зимние сборы и начать вторую часть чемпионата в том же темпе, как закончили первую. По «Спартаку» стало видно, что он реально способен включиться в схватку за чемпионство, потому что остальные на спаде. Что такое два очка отставания «Спартака»? Поражения «Зенита» и «Краснодара», одна победа «Спартака» – и вот он уже на первом месте. История не терпит сослагательного наклонения, но если бы «Краснодар» выиграл Премьер-лигу в прошлом сезоне, то сейчас я болел бы за «Спартак», чтобы ещё другой клуб стал чемпионом, а не «Зенит». А так, конечно, я болею за «Краснодар», но если не он, пусть тогда «Спартак» возьмёт золото.

- У спартаковцев был свой спад в сентябре-октябре.

- Да, было такое, немножко забуксовали. Но видите, провели работу над ошибками. Может, изменилось что-то в тренировочном процессе, появились новые сочетания, наладилось взаимодействие, поэтому всё стало у них получаться, – отметил Селин.

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«Спартак» ушёл в отпуск на фоне четырёх подряд крупных побед в рамках Премьер-лиги.