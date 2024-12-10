Черышев раскрыл секрет успеха Дзюбы

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением об игре центрального нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.
«Если бы Артём был поменьше ростом и габаритами, он бы не играл так успешно. Подступиться к Артёму очень тяжело, он правильно защищает мяч и разворачивается. Артём всё делает правильно», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
36-летний центрфорвард пополнил ряды тольяттинского коллектива в начале текущего сезона. Нападающий принял участие в десяти поединках «Акрона», записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи. Его контракт рассчитан до следующего лета.
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