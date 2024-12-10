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Личка назвал цель «Динамо» на 2025 год

10 Декабря 2024 • 14:59 Комментировать

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка озвучил цель команды на следующий календарный год. По словам специалиста, «бело-голубые» будут бороться за титул.

«Цели на 2025 год? Бороться за чемпионство. Мы наверху, поэтому все шансы есть. Есть 5-6 команд, которые будут за всё бороться», - цитирует Личку Sport24.

После первой части сезона «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Спартака» команда Лички отстаёт на два очка, а от «Зенита» и «Краснодара» - на четыре.

Напомним, что в прошлом сезоне РПЛ «Динамо» заняло третье место, хотя боролось за чемпионский титул до самого конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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