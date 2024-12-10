В «Динамо» высказались о приглашении Мостового

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров московского «Динамо», высказался о возможном приглашении российского специалиста Александра Мостового в тренерский штаб «бело-голубых».

«В нашей жизни ничего нельзя исключать», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Мостовой прошел стажировку в «Динамо».

В последнем матче перед зимним перерывом «бело-голубые» разгромно победили подмосковные «Химки» со счетом 4:1. После 18 туров Премьер-лиги подопечные Лички набрали 35 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре очка.