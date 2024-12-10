Дмитрий Черышев - о Соболеве: «Рауль не мог забить за «Реал» четыре месяца»

Российский специалист Дмитрий Черышев поделился мнением об адаптации центрального форварда Александра Соболева в петербургском «Зените».
«Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. И это в «Реале»! Бывает такое, что мяч просто не идёт в ворота. Соболеву нужно время. Гол обязательно придёт», - цитирует специалиста Metaratings.ru.
Напомним, что Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила десять миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата России Александр провел 12 поединков без результативных действий.
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