Дмитрий Черышев - о Соболеве: «Рауль не мог забить за «Реал» четыре месяца»

«Рауль как-то не мог забить за «Реал» в чемпионате Испании четыре месяца. И это в «Реале»! Бывает такое, что мяч просто не идёт в ворота. Соболеву нужно время. Гол обязательно придёт», - цитирует специалиста Metaratings.ru.