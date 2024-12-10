Уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль продлил трудовой договор с клубом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного коллектива.

Новый контракт 23-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 2029 года. Стоит сказать, что предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2026/27.

Маричаль выступает за «бело-голубых» с августа с 2022 года. За это время он провел 70 матчей с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три с половиной миллиона евро.