Карпукас: «Локомотиву» нужна пауза, вернёмся сильнее»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о зимнем перерыве в Российской премьер-лиге.
«Спады у всех случаются. Хорошо, что наступает пауза. Надеюсь, она пойдет нам на пользу и после перерыва сделаем все, чтобы стать еще сильнее», - передает слова полузащитника «ВсеПроСпорт».
В последнем матче перед зимней паузой «железнодорожники» расписали мировую с «Краснодаром» со счетом 0:0.
По итогам 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 35 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.
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