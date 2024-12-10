Тикнизян сообщил, что «Севилья» продолжает за ним следить

Фланговый футболист «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном переходе в «Севилью».

Напомним, минувшим летом испанский клуб пытался арендовать 25-летнего игрока, но получил отказ со стороны «Локомотива».

— Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от «Севильи» все еще есть. Как далеко это зайдет, мне на данный момент непонятно, посмотрим, — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В этом сезоне Тикнизян принял участие в 23 играх во всех турнирах, отметился двумя голами и стал автором трех результативных передач.

Текущий контракт армянского игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.