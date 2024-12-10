Мостовой назвал причину, почему Угальде не будет в «Зените»

Бывший игрок испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о карьере нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.
«Он получает удовольствие в «Спартаке». И я думаю, что его цель, скорее всего, Европа. Это такой трамплин для него, с учётом того, как он сейчас забивает. «Зенит» здесь вряд ли», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Угальде лидирует в бомбардирской гонке Премьер-лиги после 18 туров. Нападающий записал на свой счет 15 забитых мячей.
По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
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