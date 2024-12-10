Ледяхов оценил положение «Ахмата» в чемпионате России

Российский специалист Игорь Ледяхов поделился мнением о выступлении грозненского «Ахмата» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«У «Ахмата» очень сложное положение, но команда выиграла последний матч. «Ахмат» при правильном подходе и селекции выправит ситуацию и поборется за место в зоне стыков», - передает слова эксперта «Чемпионат».
После 18 туров чемпионата России грозненская команда набрала 13 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В первом матче Премьер-лиги после зимней паузы «Ахмат» на домашнем стадионе встретится с казанским «Рубином».
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