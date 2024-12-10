Колосков назвал клуб, ставший разочарованием сезона РПЛ

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о том, какой клуб разочаровал его большего всего в текущем сезоне чемпионата России.

Колосков считает, что главным разочарованием стали «Крылья Советов», ведь сначала Игорь Осинькин собрал отличную команду, но после она распалась.

— Определенное разочарование есть, потому что от них ожидал большего, — приводит слова Колоскова Legalbet.

По итогам 18 туров нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Следующий официальный матч самарский коллектив проведет в марте следующего года.