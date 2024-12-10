«Зенит» договаривается с бывшим клубом Неймара

Петербургский «Зенит» занимается организацией товарищеских матчей в зимнее межсезонье.

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», «сине-бело-голубые» договариваются о проведении товарищеской встречи с бразильским «Сантосом». Кроме того, петербургский коллектив готов сыграть и с другими клубами из Бразилии, а также Аргентины.

Напомним, что «Зенит» выйдет из отпуска 11 января. Первый сбор начнется 14 января в Катаре.

После 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 39 баллов и располагаются на второй позиции в турнирной таблице.