Московское «Динамо» планирует продлить трудовое соглашение с центральным защитником Николасом Маричалем. Об этом сообщает журналист Константин Алексеев в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, столичный клуб близок к продлению контракта с 23-летним Маричалем. Действующий договор игрока с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года.

Маричаль выступает за «Динамо» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в 22 матчах во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в три с половиной миллиона евро.