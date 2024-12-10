Бакаев: «Джикия добавил «Химкам» опыта и качества в защите»

Полузащитник подмосковных «Химок» Зелимхан Бакаев поделился мнением об игре защитника Георгия Джикии.
«Честно говоря, устал хвалить Джикию после его перехода в «Химки». Он добавил команде опыта и качества в защите. Очень здорово, что у нас есть такой классный игрок», - передает слова Зелимхана Legalbet.ru.
Напомним, что Джикия пополнил ряды подмосковного коллектива на правах свободного агента. Его предыдущим местом работы был «Спартак».
В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.
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