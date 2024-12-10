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Игрок «Спартака» Дуарте сравнил Станковича и Абаскаля

10 Декабря 2024 • 14:08 Комментировать

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о сравнении действующего наставника команды Деяна Станковича с экс-рулевым «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

«Каждый тренер по-своему уникален. Кто более эмоциональный? Оба в равной степени», — приводит слова Дуарте «Чемпионат».

Защитник рассказал, что постоянно общается со Станковичем, причем не только на футбольные темы.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав соглашение на два сезона. После 18 туров «красно-белые» идут на третьей позиции в турнирной таблице, сумев заработать 37 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Гильермо Абаскаль Алексис Дуарте ещё теги
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