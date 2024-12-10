Полузащитник московского «Спартак» Даниил Зорин может покинуть столичный клуб. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, арендовать 20-летнего Зорина с правом выкупа хочет тольяттинский «Акрон». Кроме того, в приглашении атакующего хавбека заинтересован «Пари НН».

Поговаривают, что Зорин очень нравится главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу, поэтому он не намерен расстаться с ним на постоянной основе. Более того, в клубе считают Зорина будущей звездой РПЛ.

В текущем сезоне полузащитник провел десять матчей во всех турнирах, отметился двумя мячами и стал автором трех результативных передач.