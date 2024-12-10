Воробьёв рассказал о сложном периоде «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал о спаде в игре команды под занавес осенней части сезона РПЛ.

«Период в конце года был сложный, особенно в психологическом плане. В последних матчах были моменты, но не удалось их реализовать. Удачу нужно заслужить, будем работать над этим», - передает слова футболиста «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Дмитрий защищает цвета «железнодорожников» с лета текущего года. На счету форварда пять голов и три ассиста за московскую команду.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице.