Агент Николсона высказался о будущем форварда в «Спартаке»

Центрфорвард московского «Спартака» Шамар Николсон не покинет московский «Спартак» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил представитель ямайского футболиста Ненад Портега.

«Опять слухи. Некоторые люди действительно не любят его и пытаются его вытолкнуть. Каждое трансферное окно одно и то же», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Николсон провел девять поединков и отметился тремя забитыми мячами.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 37 баллов. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего первым «Краснодара» на два очка.