В «Зените» прокомментировали новость о трансфере Садулаева

Александр Медведев, являющийся председателем правления петербургского «Зенита», отреагировал на информацию о возможном подписании полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева.

«Правда ли это? Нет», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что полузащитник может пополнить ряды петербургского клуба летом следующего года.

В текущем сезоне Садулаев поучаствовал в 18 поединках «Ахмата». Хавбек записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.