Сёмин сравнил нападающих Угальде и Кордобу

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин провел сравнение между нападающим «Спартака» Манфредом Угальде и форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.
«Они разные игроки, но, думаю, одного уровня. У Кордобы есть свои преимущества, потому что его команда в таблице выше, чем «Спартак». Он игрок командный, стержень «Краснодара», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что после 18 туров чемпионата России Угальде является лидером бомбардирской гонки. На его счету 15 забитых мячей. Кордоба, в свою очередь, с восемью голами находится на пятом месте в списке голеадоров РПЛ.
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