Назван фаворит на место спортивного директора «Спартака»

Сотрудник стамбульского «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао может получить работу в московском «Спартаке». Функционер рассматривается на место спортивного директора «красно-белых».

Согласно сведениям «Спорт-Экспресса», 55-летний испанец считается одним из главных претендентов на работу в «Спартаке». В настоящий момент Кагигао занимает пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая».

Ранее с поста спортдира «красно-белых» был уволен Томаш Амарал.

По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб уступает лидирующему «Краснодару» два очка.