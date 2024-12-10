Гершкович – о том, что «Спартаку» якобы не на руку перерыв в РПЛ: «Это всё от лукавого»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о московском «Спартаке» и чемпионской гонке в РПЛ.

- У «Краснодара» лидерство условно-досрочное, будем так говорить. Интрига сохраняется, команды лидирующей группы недалеко друг от друга в таблице. В зимнюю паузу главную роль играет тренерское мастерство. Как клубы проведут подготовку на сборах, как выстроят тренировочный процесс, какой будет микроклимат в разных командах – есть масса вещей, которые примут экзамен у представителей тренерского цеха. Российские специалисты имеют больше опыта в том, как готовить команду во время длинной паузы посреди сезона.

- Многие говорят, что зимний перерыв не на руку «Спартаку».

- Это всё условности, от лукавого. Что значит, на руку или не на руку? Этот перерыв неожиданно появился, что ли? Нет – пауза изначально была предусмотрена календарём, все о ней знали. Надо исходить из реалий. Длинный перерыв в чемпионате связан прежде всего с погодными условиями. Никогда мы не играли в январе – было только, что с середины февраля, когда возобновлялись еврокубки.

- Преждевременны ли утверждения о том, что «Спартак» будет до конца участвовать в золотой гонке?

- Подобные утверждения делаются, исходя из турнирной таблицы. «Спартак» отстаёт от первого места всего на два очка – конечно, он включился в гонку за чемпионство, здесь вопросов нет. И «Динамо» ещё не выбыло из этой гонки, и «Локомотив», и ЦСКА. Впереди двенадцать туров, а разрывы между командами маленькие, на тоненького. Есть примеры в истории нашего футбола, когда и двузначное отставание по очкам отыгрывалось, – напомнил Гершкович.

В первом весеннем туре чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов», «Спартак» – с «Оренбургом», ЦСКА – с «Зенитом», «Локомотив» – с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» – с «Ростовом».