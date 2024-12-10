«Зенит» подпишет нового полузащитника - известно имя

Хавбек грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев близок к трансферу в петербургский «Зенит». Игрок присоединится к «сине-бело-голубым» в статусе свободного агента следующим летом.

«Стороны должны подписать контракт в ближайшее время, сейчас они обсуждают детали. Сам игрок очень заинтересован в переходе и уверен, что сможет побороться за место в основе», - сообщил источник «Чемпионату».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 17 поединков за грозненскую команду. Садулаев забил три гола, сделал ассист и получил три желтые карточки.

После 18 туров «Ахмат» с 13 очками занимает 15-е место в таблице.