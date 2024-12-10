Ледяхов рассказал, что ему не нравится в «Спартаке»

Футбольный эксперт Игорь Ледяхов поделился мнением о выступлении московского «Спартака» в концовке осенней части сезона Российской премьер-лиги.
«Можно смотреть на успехи «Спартака», но основной костяк команды - иностранцы. А россияне в глухом запасе, и их близко нет на замену. Это не очень хорошо для российского футбола», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что команда Деяна Станковича ушла на зимнюю паузу, занимая третью строчку в турнирной таблице. «Красно-белые» набрали 37 баллов и отстают от идущего первым «Краснодара» на два очка.
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