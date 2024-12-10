Спортивный директор «Ростова»: «Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»

Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова», высказался о возможном переходе защитника команды Максима Осипенко в туринский «Ювентус».
«Слова Николая Писарева, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»? В нынешнее время, думаю, это маловероятно. По своему уровню Осипенко мог бы там играть», - передает слова функционера «РБ Спорт».
Напомним, что 30-летний защитник выступает за «Ростов» с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027-го.
В текущем сезоне Осипенко поучаствовал в 23 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.
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