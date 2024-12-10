«Зенит» обратился в ЭСК из-за двух отменённых голов «Акрону»

Петербургский «Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу отмененных голов в поединке 18-го тура чемпионата России против тольяттинского «Акрона». Матч завершился домашним поражением команды Сергея Семака со счетом 1:2.

«Зенит» просит рассмотреть момент с отменённым голом Кассьерры на 69-й минуте. Также клуб просит рассмотреть момент с отменённым голом Лусиано на 90+8-й минуте», - говорится на страницах «Чемпионата».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге петербургский коллектив ушел на второй позиции. После 18 туров подопечные Сергея Семака набрали 39 баллов и уступают лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.