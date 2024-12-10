Канищев высказался о втором месте «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев поделился мыслями касательно результатов команды Сергея Семака в первой половине сезона чемпионата России.
«Команде без разницы, на каком месте она ушла на перерыв. Первые с отрывом в очко или вторые с одинаковыми показателями - не играет роли. Всё будет определяться во второй части чемпионата», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
В последнем матче перед зимней паузой петербургский клуб на домашнем стадионе потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» со счетом 1:2. После 18 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 37 баллов и занимает второе место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.
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