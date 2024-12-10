Дуарте высказался о первом результативном действии в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте прокомментировал результативное действие в недавнем гостевом поединке против «Краснодара». «Красно-белые» на выезде обыграли «быков» со счетом 3:0.

«Для меня как защитника любые результативные действия - большая редкость. Я был счастлив ассистировать Угальде», - приводит слова парагвайского футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Алексис провел семь поединков, отметившись одной голевой передачей. После 18 туров чемпионата страны «Спартак» с 37 набранными очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице.