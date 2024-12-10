Терёхин: «Ахмат» выйдет из зоны вылета»

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о шансах грозненского «Ахмата» сохранить место в Российской премьер-лиге по итогам сезона.

«Ахмат» выйдет из зоны вылета. Хорошо, что команда одержала победу в последнем матче перед паузой. Думаю, команда останется в РПЛ, но будет тяжёлая борьба», - передает слова эксперта «Чемпионат».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 13 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после зимнего перерыва грозненский клуб на домашнем стадионе померяется силами с казанским «Рубином».