Терёхин: «Рано хоронить «Оренбург»

Экс-футболист Олег Терёхин поделился мыслями о шансах «Оренбурга» на сохранение прописки в Премьер-лиге по итогам текущего сезона.
«Оренбург» на последнем месте, но если они одержат две победы, то будут уже в зоне стыковых матчей. Ещё рано хоронить «Оренбург» - они могут попасть в стыки», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».
Напомним, что на зимний перерыв в чемпионате России «Оренбург» ушел на последнем месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Слишковича набрали всего восемь очков в 18 турах. Отставание от идущего 15-м «Ахмата» составляет пять баллов.
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