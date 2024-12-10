Джанашия прокомментировал сенсационные поражения «Зенита»

Экс-форвард столичного «Локомотива» Заза Джанашия поделился мыслями об игре петербургского «Зенита» после двух домашних поражений в Российской премьер-лиге.

«Я удивился поражениям «Зенита». У «Зенита» 40 хороших футболистов. Но все перед паузой хотят уже заканчивать и думают об отпуске, поэтому расслабляются. Это сыграло большую роль», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

Напомним, что петербургский клуб потерпел поражения от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2) на своем поле в Санкт-Петербурге. После 18 туров чемпионата России «Зенит» с 39 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице.