Дуарте рассказал о роли Барко в «Спартаке»

Парагвайский легионер московского «Спартака» Алексис Дуарте поделился мнением об аргентинском полузащитнике команды Эсекьеле Барко.
«Эсекьель классно играет: здорово контролирует мяч и регулирует темп игры. Эсекьель помогает «Спартаку», и не только на поле. Помимо того, что Барко отличный футболист, он ещё и позитивный человек», - передает слова парагвайца «Чемпионат».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги Барко провел 17 поединков, записав себе в актив восемь забитых мячей и шесть голевых передач. После 18 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 37 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.
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