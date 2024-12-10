Дуарте рассказал о роли Барко в «Спартаке»

«Эсекьель классно играет: здорово контролирует мяч и регулирует темп игры. Эсекьель помогает «Спартаку», и не только на поле. Помимо того, что Барко отличный футболист, он ещё и позитивный человек», - передает слова парагвайца «Чемпионат».