Инвестору «Химок» задали вопрос о трансфере Зиньковского

Туфан Садыгов, который является инвестором подмосковных «Химок», поделился мыслями о возможном подписании полузащитника столичного «Спартака» Антона Зиньковского.

«Вопрос надо задавать спортивному блоку. Мне ничего неизвестно», - передает слова Садыгова «Чемпионат».

Напомним, что Зиньковский является игроком «народной команды» с лета 2022 года. В общей сложности полузащитник поучаствовал в 87 поединках «Спартака», записав на свой счет семь забитых мячей и 11 голевых передач. Срок действующего трудового договора между Антоном и «красно-белыми» рассчитан до середины 2027 года.