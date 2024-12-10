Джанашия: «Дзюба побьёт рекорд Кержакова»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о центрфорварде тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.
«Дзюба идёт в таком темпе, что побьёт рекорд Кержакова - осталось всего четыре мяча. Я давно говорил, что Дзюба многих огорчит. Артём - хороший нападающий, таких форвардов нет в других командах», - цитирует Джанашию «Чемпионат».
Дзюба пополнил ряды тольяттинского коллектива в начале сезона-2024/2025. 36-летний нападающий поучаствовал в десяти поединках Российской премьер-лиги, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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