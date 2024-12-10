Джанашия: «Дзюба побьёт рекорд Кержакова»

«Дзюба идёт в таком темпе, что побьёт рекорд Кержакова - осталось всего четыре мяча. Я давно говорил, что Дзюба многих огорчит. Артём - хороший нападающий, таких форвардов нет в других командах», - цитирует Джанашию «Чемпионат».