Защитник «Спартака» Дуарте назвал лучшего форварда РПЛ

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте поделился мнением о лучшем бомбардире команды Манфреде Угальде.
«Манфред - лучший нападающий РПЛ? На мой взгляд, да. Он переживает очень хороший момент в карьере - делает дубли, «Локомотиву» вообще четыре гола забил!» - приводятся слова парагвайца на страницах «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Угальде провел 18 поединков. Нападающий отметился 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
После 18 туров чемпионата страны «красно-белые» набрали 37 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице.
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