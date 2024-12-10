Григорян раскритиковал звёздного полузащитника «Зенита»

Российский специалист Александр Григорян поделился мнением об игре бразильского хавбека Клаудиньо за петербургский «Зенит» в текущем сезоне.

«В прошлом сезоне видели такого же Клаудиньо: потерянного, заставляющего себя работать, а не играть. Заставляющего - ключевое слово. Желания нет, а волевые усилия - это не для него», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Клаудиньо защищает цвета петербургского коллектива с 2021 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2028 года. В текущем сезоне бразильский игрок провел 20 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач.