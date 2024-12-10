В «Краснодаре» озвучили планы на зимние трансфеы

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий насчет возможного усиления команды в грядущее трансферное окно.
«Мы рассматриваем футболистов, у которых мало игровой практики, чтобы они получили её. Если найдём что‑то интересное, подумаем над этим. Но больших изменений не будет», - высказался главный тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».
Краснодарский коллектив набрал 39 очков и лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» по дополнительным показателям. Топ-3 замыкает московский «Спартак».
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