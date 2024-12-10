Григорян оценил шансы «Факела» остаться в РПЛ

Футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о перспективах воронежского «Факела» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Не представляю, как эта команда будет вылетать с такой самоотдачей и сумасшедшей поддержкой. «Факел» выглядит очень убедительно и даже давление оказывает на лидеров», - поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 18 туров чемпионата России «Факел» набрал 14 баллов. На зимнюю паузу в РПЛ воронежская команда ушла на 14-й строчке в турнирной таблице. В первом матче после перерыва «Факел» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча пройдет в начале марта 2025 года.
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