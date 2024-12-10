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Силкин: «Когда в команде много иностранцев, они живут своей жизнью, и Семак не всегда справляется» эксклюзив

10 Декабря 2024 • 12:00 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о золотой гонке РПЛ и кризисе «Зенита».

- Как относитесь к смене лидера чемпионата РПЛ?  

- Абсолютно нормально. Гонка лидеров закончится тогда, когда завершится чемпионат. У всех команд были спады, подъемы. Борьба будет до последнего тура, но чемпионом будет «Зенит».

- Год назад к зиме между первым и пятым местами было 8 очков. Сейчас – 4. Борьба на фашине сезона будет более ожесточенная? 

- Конечно. Нужно будет считаться с теми командами, которые борются за выживание. Они будут выгрызать очки зубами. С такими клубами хуже нет играть, потому что на них трудно настроиться, поскольку они находятся внизу таблицы, а они будут играть от ножа, не важно, дома или на выезде. Пока ты не забьешь им два-три мяча, они не остановятся.  

- У «Зенита» самый сложный график весной из всех претендентов. Вас это не смущает?

- Мне, честно говоря, уже не хочется чтобы «Зенит» становился чемпионом. Хватит уже. Надоел. Если золото возьмет любая другая команда, я буду только за. 

- Не считаете, что теневой фаворит золотой гонки – это «Спартак»?

- Сейчас он набрал хороший ход, но чемпионат ушел на перерыв в три месяца. Вспомните, как он начинал сезон. Никто не может дать никаких гарантий, что команда будет так же играть после паузы. Поэтому весной все начнется заново. 

- Как «Зениту» выходить из кризиса в зимний период? Что надо менять?

- Там нет нерешаемых вопросов. Они могут кого-то купить, ослабить конкурента. Это в их интересах. У питерцев есть для этого все возможности. Можно вспомнить Бухарова. В «Рубине» он здорово играл, а в «Зените» просидел два-три сезона, и все. Та же история с Соболевым. Хотя, думаю, он еще принесет свои плоды. Игрока такого плана сейчас у «Зенита» нет, с учетом того, что Сергеев перешел в «Крылья Советов». Есть техничные ребята, но легкая кавалерия она до поры, до времени. А Соболев старается. В любую команду не так просто влиться. Пока Саша не забивает. Надо проявлять свои качества.

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- «Зенит» часто заваливает конец года. С чем это связываете?

- В команде много иностранцев, но они в любом клубе живут своей жизнью. Они могут влиять на все: на настрой, недонастрой. Семак не всегда справляется. Когда-то ему помогают руководители, когда то - нет. 

Елена Григорьевская

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