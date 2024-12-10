Круговой обратился к фанатам ЦСКА

«Армейцы, привет! Важно было победить в Воронеже и закончить год с хорошим настроением. Всё получилось! У нас +3 очка и замёрзшие уши! Скоро увидимся! Обязательно носите шапки!» - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.