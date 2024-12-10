Круговой обратился к фанатам ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам «армейского» клуба после завершения первой половины сезона-2024/2025.
«Армейцы, привет! Важно было победить в Воронеже и закончить год с хорошим настроением. Всё получилось! У нас +3 очка и замёрзшие уши! Скоро увидимся! Обязательно носите шапки!» - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.
Напомним, что московская команда обыграла на выезде «Факел» с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч забил Мусаев.
По итогам 18 туров ЦСКА набрал 31 балл и занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.
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