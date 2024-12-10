Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о золотой гонке РПЛ.

- Как относитесь к смене лидера чемпионата РПЛ?

- Положительно. Очень пресно, когда одна команда из года в год становится чемпионом. А когда появляется несколько команд, которые составляют лидеру серьезную конкуренцию, чемпионат от этого всегда выигрывает и зрительский интерес повышается.

- В прошлом сезоне «Краснодар» уже уходил лидером на зимний перерыв, но золота завоевать в итоге не получилось. В этом чемпионате как оцениваете шансы южан?

- Многое будет зависеть от усиления всех претендентов на золото в зимнее трансферное окно, а также подготовительного периода.

- Не считаете, что теневой фаворит золотой гонки – это «Спартак»?

- В последних матчах «красно-белые» показывали сумасшедший футбол. Как я понимаю, Станкович все-таки нашел оптимальный состав. И команда в этих матчах показывала очень солидный футбол. Не надо забывать, что в Питере «Спартак» сыграл удачно. Он добыл не просто ничью, но имел солидное преимущество в матче. В недавней игре с «Краснодаром» москвичи камня на камне не оставили от этого соперника. А в Краснодаре всегда сложно, но «Спартак» там сыграл мощно. То есть команда находилась в хорошем функциональном состоянии. А это очень важно. «Спартаку» вообще сейчас не на руку уход на зимнюю паузу.

- То есть, шансы на золото у «Спартака» неплохие?

- Они есть. Но все будет зависеть от зимнего периода работы.

- Как «Зениту» выходить из кризиса в зимний период? Что надо менять?

- У этой команды проблемы очевидны: легионеры уже не показывают того футбола, который они демонстрировали в начале своего пребывания в команде. Им уже все приелось. Даже пошли разговоры, что Клаудиньо вернется на родину. И про Вендела то же самое говорят. Это тоже будет важным моментом для питерцев.

Реклама

- «Зениту» нужно менять легионеров, которые не мотивированы?

- Да. Последние матчи показали, что ничего нового у «Зенита» нет, все соперники уже привыкли, подстроились под их игру. Поэтому питерцы даже дома не смогли выиграть в двух последних матчах. Какой-то сбой у них случился перед зимней паузой. Так что команде нужны новые футболисты.

- Кто из претендентов на золотые медали больше всех нуждается в усилении состава?

- Усиление нужно всем этим клубам. Пусть и точечное.

- У питерцев самый сложный график весной из всех претендентов. Вас это не смущает?

- Понятно, что выходить на поле против мотивированного прямого конкурента и середняка – это большая разница. Но в проходных матчах может присутствовать недонастрой. А это тоже не желательно. И вообще, считаю, что график не дает какого-то преимущества кому-то.

Елена Григорьевская