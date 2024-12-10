Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о золотой гонке РПЛ.
- Как относитесь к смене лидера чемпионата РПЛ?
- Положительно. Очень пресно, когда одна команда из года в год становится чемпионом. А когда появляется несколько команд, которые составляют лидеру серьезную конкуренцию, чемпионат от этого всегда выигрывает и зрительский интерес повышается.
- В прошлом сезоне «Краснодар» уже уходил лидером на зимний перерыв, но золота завоевать в итоге не получилось. В этом чемпионате как оцениваете шансы южан?
- Многое будет зависеть от усиления всех претендентов на золото в зимнее трансферное окно, а также подготовительного периода.
- Не считаете, что теневой фаворит золотой гонки – это «Спартак»?
- В последних матчах «красно-белые» показывали сумасшедший футбол. Как я понимаю, Станкович все-таки нашел оптимальный состав. И команда в этих матчах показывала очень солидный футбол. Не надо забывать, что в Питере «Спартак» сыграл удачно. Он добыл не просто ничью, но имел солидное преимущество в матче. В недавней игре с «Краснодаром» москвичи камня на камне не оставили от этого соперника. А в Краснодаре всегда сложно, но «Спартак» там сыграл мощно. То есть команда находилась в хорошем функциональном состоянии. А это очень важно. «Спартаку» вообще сейчас не на руку уход на зимнюю паузу.
- То есть, шансы на золото у «Спартака» неплохие?
- Они есть. Но все будет зависеть от зимнего периода работы.
- Как «Зениту» выходить из кризиса в зимний период? Что надо менять?
- У этой команды проблемы очевидны: легионеры уже не показывают того футбола, который они демонстрировали в начале своего пребывания в команде. Им уже все приелось. Даже пошли разговоры, что Клаудиньо вернется на родину. И про Вендела то же самое говорят. Это тоже будет важным моментом для питерцев.
- «Зениту» нужно менять легионеров, которые не мотивированы?
- Да. Последние матчи показали, что ничего нового у «Зенита» нет, все соперники уже привыкли, подстроились под их игру. Поэтому питерцы даже дома не смогли выиграть в двух последних матчах. Какой-то сбой у них случился перед зимней паузой. Так что команде нужны новые футболисты.
- Кто из претендентов на золотые медали больше всех нуждается в усилении состава?
- Усиление нужно всем этим клубам. Пусть и точечное.
- У питерцев самый сложный график весной из всех претендентов. Вас это не смущает?
- Понятно, что выходить на поле против мотивированного прямого конкурента и середняка – это большая разница. Но в проходных матчах может присутствовать недонастрой. А это тоже не желательно. И вообще, считаю, что график не дает какого-то преимущества кому-то.
Елена Григорьевская
Бан пользователя