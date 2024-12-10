«Пари НН» хочет арендовать форварда «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ Спорт», в услугах нападающего заинтересован «Пари НН». Отмечается, что видеть Кокшарова в нижегородском клубе лично главный тренер клуба Виктор Ганчаренко. Речь идёт не о полноценном трансфере, а об аренде.

19-летний Кокшаров принял участие в двух матчах «Краснодара» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Россиянин пропустил приличное время из-за травмы.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице после 18 туров, опережая идущие следом «Химки» лишь по дополнительным показателям.