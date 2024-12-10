Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» хочет арендовать форварда «Краснодара»

10 Декабря 2024 • 11:27 Комментировать

Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ Спорт», в услугах нападающего заинтересован «Пари НН». Отмечается, что видеть Кокшарова в нижегородском клубе лично главный тренер клуба Виктор Ганчаренко. Речь идёт не о полноценном трансфере, а об аренде.

19-летний Кокшаров принял участие в двух матчах «Краснодара» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Россиянин пропустил приличное время из-за травмы.

«Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице после 18 туров, опережая идущие следом «Химки» лишь по дополнительным показателям.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Пари НН Александр Кокшаров ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола решил избавиться от четырёх игроков «Манчестер Сити» Роналду вмешался в конфликт Бензема Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории Генич попрощался с РПЛ Мбаппе рассказал, как злился на Месси после финала ЧМ-2022 «Ливерпуль» нашёл замену Салаху за 80 млн евро Мостовой назвал точный счёт матча «Зенит» - «Акрон» Кто подвёл «Зенит» в матче с «Акроном»: три главных виновника поражения Лазарет «Реала» пополнился тремя важными игроками Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Нойер – пятый, конкурент Сафонова – восьмой
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам «Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны» Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков»
Спортивные новости
Виталий Петров отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов впервые с 1998 года В Госдуме прокомментировали информацию о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026 Свищёв высказался о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады Носов высказался о положении «Динамо» в женской Суперлиге Рыбин порассуждал о будущем Капризова в «Миннесоте» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Декабря
11:51 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодаре» озвучили планы на зимние трансфеы
11:46 · Россия. Премьер-лига
Григорян оценил шансы «Факела» остаться в РПЛ
11:35 · Россия. Премьер-лига
Круговой обратился к фанатам ЦСКА
11:27 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» хочет арендовать форварда «Краснодара»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Дуглас: «Зенит» обязан стать чемпионом к столетию»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил игру московского «Спартака»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна высказался о будущем в ЦСКА
10:48 · Россия. Премьер-лига
Дуарте: «Спартак» созрел для борьбы за чемпионский титул»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Аршавин объяснил прогресс нападающего «Спартака» Угальде
10:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» двигается в правильном направлении»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Дуарте: «Станкович хочет всегда побеждать»
10:28 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «В российском футболе нет техничных футболистов»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Вера оценил результат «Химок» в РПЛ
09:55 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» высказался о срыве трансфера в «Валенсию»
09:47 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин пояснил сложности «Локомотива» и «Краснодара»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Дуарте: «Спартак» самый популярный клуб России»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Степашин назвал проблему «Зенита»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Кубани» раскрыл, чем Сперцян «заразился» от Кордобы эксклюзив
09:26 · Россия. Премьер-лига
Дуглас рассказал, когда Соболев начнёт приносить пользу «Зениту»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Локомотива» Батраков ответил на вопрос о трансфере
09:15 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Игроки «Краснодара» подустали и берегут себя»
09:14 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не подпишет замену Бабичу
08:51 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «ЦСКА нереально попасть в тройку с такой игрой»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Дуглас выбрал клуб для завершения карьеры
08:38 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Счастлив, что являюсь гражданином России»
Все новости