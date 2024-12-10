Дуглас: «Зенит» обязан стать чемпионом к столетию»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил о цели клуба выиграть чемпионский титул к 100-летнему юбилею.
«Столетие - масштабная дата для клуба, для города и всей страны. Поэтому мы просто обязаны взять титул. С каждым годом побеждать становится сложнее, но мы преданы своему делу», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
После 18 туров чемпионата России петербургская команда набрала 39 баллов и занимает второе место, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. Напомним, что «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом Премьер-лиги.
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