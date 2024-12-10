Радимов оценил игру московского «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре московского «Спартака» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Больше всего мне нравится работа полузащитников. Всё на максимальных скоростях, это современный футбол, куда «Спартак» движется. Отсюда у них получается многое», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что на зимнюю паузу московский клуб ушел на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 37 баллов и отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта. В последнем матче «красно-белые» легко обыграли «Пари НН» со счетом 3:0.
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