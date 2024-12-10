Агент Помазуна высказался о будущем в ЦСКА

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы голкипера столичного ЦСКА Ильи Помазуна, дал комментарий касательно будущего своего клиента.

«Илья уехал, отдыхает. Ничего не могу сказать. Понятно, где продолжит, но пока без комментариев. Думаю, что не ЦСКА», - передает слова агента «Чемпионат».

Напомним, что срок действующего контракта вратаря с «армейцами» рассчитан до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость 27-летнего футболиста в два миллиона евро.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 31 очко и располагается на шестой строчке в турнирной таблице.